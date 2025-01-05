وزيوزير الثقافة يصل مومباي للمشاركة في قمة WAVES العالميةر الثقافة يصل مومباي للمشاركة في قمة WAVES العالمية بحضور 10 آلاف مبدع من 100 دولة وافتتاح رسمي لرئيس وزراء الهند

كتبت: إلهام الكردوسي

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى مدينة مومباي بجمهورية الهند، للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية "2025 WAVES"،والتي تشهد انطلاق النسخة الأولى من “الحوار العالمي للإعلام” (Global Media Dialogue - GMD)، بتنظيم وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وتأتي مشاركة وزير الثقافة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها الهند، حيث من المقرر أن يجري الوزير عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية. ويمثل الحوار العالمي للإعلام منصة دولية رفيعة لتبادل الرؤى حول التحديات والفرص في قطاعي الإعلام والترفيه، بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين، من بينها روسيا، اليابان، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، ومصر.

تعزيز التعاون الدولي

ويهدف الحوار إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات الثقافية، وبناء القدرات، وتيسير التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب. وقد افتتح رئيس وزراء الهند، السيد ناريندرا مودي، فعاليات القمة العالمية للسمعي البصري والترفيه “WAVES 2025”، في مركز مؤتمرات “جيو وورلد” بمدينة مومباي، بحضور حاشد من قادة الصناعة وصناع المحتوى والمبدعين من أكثر من 100 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد مودي أن الهند أصبحت قوة عالمية في صناعة المحتوى، مشيرًا إلى أن كل فرد من سكانها الذين يتجاوزون المليار يحمل قصة تستحق أن تُروى. وأعلن عن إطلاق “جوائز WAVES” لتكريم الابتكار والإبداع في مجالات الإعلام والترفيه، كما أطلق مبادرة “Create in India” لدعم المبدعين واستكشاف التراث الثقافي والسياحي الغني للهند، ضمن شعار “اصنع في الهند، واصنع للعالم”.

وشهدت القمة عروضًا فنية مبهرة من أبرز نجوم بوليوود، وكلمات ترحيبية من شخصيات هندية بارزة أشادت برؤية رئيس الوزراء في جعل الهند منصة عالمية للمواهب والابتكار، من بينهم شاروخان، هيما ماليني، راجنيكانث، أنوبام خير، وكارتك آريان. وتستمر فعاليات القمة على مدار أربعة أيام، تتضمن 42 جلسة عامة، 39 حلقة نقاش، و32 ورشة عمل، تغطي موضوعات الثقافة الرقمية ، تكنولوجيا AVGC-XR، وصناعة الأفلام، بمشاركة أكثر من 10,000 مشارك، 1,000 مبدع، 300 شركة، و350 شركة ناشئة.