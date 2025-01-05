مستشار رئيس الجمهورية للصحة: نواجه تغير مفاجىء للطقس مع انتشار الأتربة والأدخنة

مستشار رئيس الجمهورية للصحة: نواجه تغير مفاجىء للطقس مع انتشار الأتربة والأدخنة

مستشار رئيس الجمهورية للصحة: نواجه تغير مفاجىء للطقس مع انتشار الأتربة والأدخنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تغير مفاجىء فى المناخ، بالإضافة الى وجود أتربة وعواصف وتيارات هواء شديدة، مشيرا إلى أن الأتربة والأدخنة لها خطورة كبيرة جدا على الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دى أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال: «الجهاز التنفسي هو الذي يدخل منه الهواء الذي نتنفسه، ويخرج منه ثاني أكسيد الكربون، ربنا سبحانة وتعالى عامل قوة دافعية عظيمة جدًا للدفاع عن الجهاز التنفسي، تبدأ من الأنف، وجزء كبير منه لحماية الإنسان من الأتربة».

وتابع: «القصبة الهوائية التى تأخذ الهواء وتدخله إلى الجهاز التنفسي حتى يحدث تبادل الغازات، ربنا خلق قوة دفاعية كبيرة جدا في تركيبة الغشاء المخاطي المبطن للشعب الهوائية، هناك خلايا تطرد أي شيء غريب».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا