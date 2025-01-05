مستشار رئيس الجمهورية للصحة: نواجه تغير مفاجىء للطقس مع انتشار الأتربة والأدخنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تغير مفاجىء فى المناخ، بالإضافة الى وجود أتربة وعواصف وتيارات هواء شديدة، مشيرا إلى أن الأتربة والأدخنة لها خطورة كبيرة جدا على الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دى أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال: «الجهاز التنفسي هو الذي يدخل منه الهواء الذي نتنفسه، ويخرج منه ثاني أكسيد الكربون، ربنا سبحانة وتعالى عامل قوة دافعية عظيمة جدًا للدفاع عن الجهاز التنفسي، تبدأ من الأنف، وجزء كبير منه لحماية الإنسان من الأتربة».

وتابع: «القصبة الهوائية التى تأخذ الهواء وتدخله إلى الجهاز التنفسي حتى يحدث تبادل الغازات، ربنا خلق قوة دفاعية كبيرة جدا في تركيبة الغشاء المخاطي المبطن للشعب الهوائية، هناك خلايا تطرد أي شيء غريب».