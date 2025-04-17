بدء تشغيل وحدة مناظير الشعب الهوائية بمستشفى الجهاز التنفسي بالسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الشعب الهوائية بمستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية التابع لها بمحافظة السويس، ضمن منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم بنجاح إجراء أول منظار للشعب الهوائية لمريض بالمستشفى، بعد تقييم الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وبإشراف فريق طبي متخصص وباستخدام أحدث التجهيزات الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الوحدة تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين و640 ألف جنيه مصري، وتضم غرفتين مجهزتين بالكامل لإجراء المناظير، إلى جانب غرفة إفاقة، وغرفة تحضير المرضى، ووحدة متكاملة لتعقيم المناظير، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

خدمة مناظير الشعب الهوائية لأول مرة بالسويس

كما أكد أن خدمة مناظير الشعب الهوائية تُعد من الخدمات الطبية المستحدثة لأول مرة داخل مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس، وذلك في إطار خطتها التوسعية لإدخال خدمات الرعاية الصحية التخصصية والمتقدمة إلى المحافظات، تماشيًا مع رؤية الهيئة في تعزيز مفهوم الخدمة الأقرب للمريض وتقليل الحاجة للسفر أو الانتقال بين المحافظات.

وتابع: بأن تشغيل وحدة مناظير الشعب الهوائية يُمثل نقلة جديدة في مستوى الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة لأبناء السويس، مؤكدًا أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير بنيتها التحتية الطبية والتكنولوجية وتقديم خدمات دقيقة لم تكن متوفرة من قبل داخل المحافظات.

وأضاف «السبكي»: «نسير بخطى ثابتة نحو تقديم نموذج صحي متكامل يُحقق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، من خلال تطوير مستشفيات متخصصة مثل مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، والتي تُعد أول مستشفى عالية التخصص لأمراض الرئة والصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. واختتم السبكي مؤكدًا أن إدخال خدمة مناظير الشعب الهوائية يُعزز قدرة مستشفيات الهيئة على التشخيص الدقيق والعلاج الفعّال لأمراض الرئة والشعب الهوائية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة في قطاع الرعاية الصحية».