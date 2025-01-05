عوض تاج الدين ينصح مرضى الجهاز التنفسي: تجنبوا التعرض للأتربة

عوض تاج الدين ينصح مرضى الجهاز التنفسي: تجنبوا التعرض للأتربة

عوض تاج الدين ينصح مرضى الجهاز التنفسي: تجنبوا التعرض للأتربة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن الجميع مُعرض للأزمات الصحية أثناء الطقس المحمل بالأتربة والذي نعيشه الآن.

وأضاف «عوض» خلال لقائه ببرنامج «مساء دى أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال: عبر «زوم»، قائلًا: «الوقاية مهمة للغاية، وليس هناك أى حاجة للأشخاص المعافون لتناول أى نوع من أنواع الأدوية».

وتابع: «للحماية 3 خطوات، هى عدم الخروج من السخن إلى البارد مرة واحدة، وتفادي الخروج فى أجواء عاصفة أو ترابية، واستخدام كمامة أو منديل عند الانتقال من مكان العمل إلى الخارج».

وأكمل: «أما من يعانون من "ربو شعبي" أو أي أمراض تنفسية فلابد من تناول الأدوية الوقائية فى مثل هذة الحالات، وأغلبها وأهمها البخاخات».

وقال: «على مرضى الجهاز التنفسي تجنب الأتربة والاستراحة بالمنزل واستخدام الأقنعة للوجة حال الخروج للضرورة».

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