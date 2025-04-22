«الرعاية الصحية»: دور مهم للقطاع الخاص في منظومة سلاسل الإمداد من الأدوية

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هئية الرعاية الصحية كانت الأكثر تأثرا بأزمة الأدوية، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص في عملية التوريد للسلاسل الإمداد الخاصة بهيئة الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وإنقاذ العديد من المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

أهمية القطاع الخاص في التوريد لسلاسل إمداد «الرعاية الصحية»

وتابع السبكي بأن منظومة سلاسل الإمداد قامت علي أسس علمية، والاستفادة من التكنولوجيا وبوجود هذا النظام داخل منظومة الرعاية الصحية سينعكس على المريض، موضحا أن هذا المنظومة تعتمد على استلام المواد الخام من المورد والقيام بتصنيع والإنتاج، وذلك في كلمته بفعاليات المنتدى السنوي الأول لسلاسل إمداد الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، بحضور ومشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، ورئيس هيئة الشراء الموحد اللواء هشام ستيت، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعمة سعيد عابد، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي.

خطة الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد السابق، أول الداعمين في إنشاء منظومة سلاسل الإمداد، مؤكدا دور هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء خاصة في ظل أزمة كورونا، موضحا أن الدولة المصرية لها خطة في تطوير القطاع الصحي وكل المؤسسات تعمل جاهدة لتنفيذ خطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطن وإعادة الثقة بين المواطن والرعاية الطبية وهو مجهود يحتاج إلى التحلي بالثقة والصبر، معلنا عن التجهيزات لإطلاق مجموعة من الفعاليات الخاصة بالسياحة العلاجية والتحول الرقمي والجودة الصحية، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات لغبراز هذا التطور الكبير في منظومة الرعاية الطبية.