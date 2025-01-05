سفيرة الاتحاد الأوروبي في زيارة لـ«القاهرة الإخبارية» ولقاء مع «QNews»: غرفة أخبار رائعة.. وما رأيته أذهلني

زارت أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، مقر قناة القاهرة الإخبارية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان في استقبالها الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سفيرة الاتحاد الأوروبي: سعيدة بما رأيته من فريق عمل كيو نيوز

أجرت المسؤولة الأوروبية حوارا على الهواء مباشرة لقناة Q News، استعرضت خلاله العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والزخم الذي اتخذته هذه العلاقات خلال الفترة الأخيرة.

غرفة أخبار رائعة

أعربت آيخهورست عن سعادتها بزيارتها اليوم لقناة كيو نيوز، ووصفتها بأنها أكبر منصة ناطقة باللغة الإنجليزية ضمن مجموعة قنوات الشركة المتحدة للإعلام.

وقالت خلال جولتها، أنا معجبة للغاية بما رأته خلال جولتها مع الإعلامي سمير عمر داخل القناة، حيث التقت بجميع فرق العمل، مشددة على أن ما رأته يظهر روعة غرفة الأخبار في القناة، وجعلها متحمسة للغاية بالمقابلة مع «كيو نيوز».

وتحدثت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية في حوارها مع قناة Q News، عن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة مع مصر لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

كما تناولت المسؤولة الأوروبية، الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من الملفات، لا سيما ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري.