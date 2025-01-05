مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: هناك انعكاس للفوضى في إدارة ترامب

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: هناك انعكاس للفوضى في إدارة ترامب

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: هناك انعكاس للفوضى في إدارة ترامب

قال السفير جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، إنه يرى أن هناك انعكاسًا للفوضى في أسلوب ترامب في اتخاذ القرارات حول الأمور الخاصة بالأمن الوطني الأمريكي، وهو ما يتشابه مع ما كان يحدث من قبل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « مساء دي أم سي»، المُذاع على قناة « دي أم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر «زوم»، قائلًا: «الأخبار الأخيرة أن مايكل ولتز سيكون سفيرًا للولايات المتحدة، والوزير سيكون مستشارًا للأمن القومي، في وقت حساس ووجود تهديدات كبيرة جدًا في العالم كله، لذا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل معها ومنها التأثيرات الناتجة عن التعريفة الجمركية الجديدة».

وتابع: «الحقيقة أن الأمور لا تسير بالشكل الصحيح وأرى في الـ 100 يوم الأولى من حكم ترامب أن هناك بعض الإنجازات، حيث أغلق الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين، بينما في المجال الاقتصادي هناك فوضى بسبب التعريفة الجمركية وميزانية سسكو، وموضوعات مثل أوكرانيا».

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