رياح وفيضانات مفاجئة..موجة من الطقس السيئ تضرب مناطق من الولايات المتحدة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والظروف القاسية والفيضانات المفاجئة التي هددت معظم مناطق وسط وشرق الولايات المتحدة اليوم الخميس، مما أدى إلى تعطيل خطط السفر للأمريكيين.

وبحسب موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية فإن سلطات الطيران أوقفت أكثر من 900 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أمس الأربعاء، وكان مطار دالاس فورت وورث الدولي الأكثر تضررًا، حيث تم إلغاء أكثر من 700 رحلة منها وحتى الآن، تم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية يوم الخميس.

وتركز أسوأ موجات الطقس القاسي اليوم على منطقتين، الأولى هي أوكلاهوما سيتي إلى دالاس إلى الإسكندرية بولاية لويزيانا، والثانية هي ناشفيل بولاية تينيسي إلى لويزفيل بولاية كنتاكي إلى تشارلستون بولاية فيرجينيا الغربية إلى كليفلاند إلى بيتسبرغ.

وتمثلت التهديدات الرئيسية للمنطقتين في هبات رياح مدمرة وتساقط حبات بَرَد كبيرة، ومن المحتمل حدوث أعاصير وفيضانات من ناشفيل إلى بيتسبرغ، وستبدأ العواصف عند الظهر وتنتهي بحلول ليلة الخميس.

بينما تشكل الفيضانات المفاجئة أيضًا مصدر قلق اليوم الخميس من تكساس إلى نيويورك، مع توقع أسوأ الفيضانات في أوكلاهوما ومنطقة بيتسبرغ.

وستركز الأحوال الجوية القاسية على ولاية تكساس، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة.