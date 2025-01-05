75 وظيفة شاغرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب: عبد العزيز سلامة

أعلنت إحدى كبرى سلاسل السوبر ماركت العاملة في السوق المصري، عن حاجتها لتعيين 75 شيف بيتزا إيطالي للعمل بفروعها المنتشرة في القاهرة والجيزة، وذلك في إطار التوسعات الجارية التي تشهدها الشركة وسعيها الدائم لتقديم منتجات غذائية مميزة وخدمة احترافية لعملائها، وفقا لموقع التوظيف فرصنا.

الوظائف المتاحة

تسعى الشركة إلى تعيين نحو 75 شيف بيتزا إيطالي في عدد من المناطق الحيوية، وهي:

القاهرة: التجمع الخامس، مدينة الشروق، مدينة نصر، مدينتي

الجيزة: السادس من أكتوبر، الشيخ زايد

المؤهلات والشروط المطلوبة

يُفضل أن يكون لدى المتقدم على الوظائف الشاغرة خبرة عملية جيدة في مجال تحضير البيتزا، خاصة البيتزا الإيطالية بأنواعها المختلفة، ويشترط أن تتراوح من سنة واحدة إلى 10 سنوات.

السن المطلوب من 18 إلى 40 سنة.

لا يشترط مؤهل جامعي، ولكن يُفضل أن يكون حاصلًا على دبلوم فني (نظام 3 سنوات) أو ما يعادلها.

القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط.

مميزات العمل

تقدم الشركة عددًا من الامتيازات التي تجعل من الوظيفة فرصة جيدة للراغبين في العمل والاستقرار، أبرزها:

راتب أساسي قابل للتفاوض بناءً على الخبرة والكفاءة.

احتساب الوقت الإضافي.

بدل مواصلات.

تأمين صحي واجتماعي شامل.

فرصة للترقي والتطور الوظيفي داخل المؤسسة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين التقديم على الوظائف من خلال موقع فرصنا عبر الضغط على هذا الرابط، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة.