75 وظيفة شاغرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

75 وظيفة شاغرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

75 وظيفة شاغرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب: عبد العزيز سلامة

أعلنت إحدى كبرى سلاسل السوبر ماركت العاملة في السوق المصري، عن حاجتها لتعيين 75 شيف بيتزا إيطالي للعمل بفروعها المنتشرة في القاهرة والجيزة، وذلك في إطار التوسعات الجارية التي تشهدها الشركة وسعيها الدائم لتقديم منتجات غذائية مميزة وخدمة احترافية لعملائها، وفقا لموقع التوظيف فرصنا.

الوظائف المتاحة

تسعى الشركة إلى تعيين نحو 75 شيف بيتزا إيطالي في عدد من المناطق الحيوية، وهي:

القاهرة: التجمع الخامس، مدينة الشروق، مدينة نصر، مدينتي

الجيزة: السادس من أكتوبر، الشيخ زايد

المؤهلات والشروط المطلوبة

يُفضل أن يكون لدى المتقدم على الوظائف الشاغرة خبرة عملية جيدة في مجال تحضير البيتزا، خاصة البيتزا الإيطالية بأنواعها المختلفة، ويشترط أن تتراوح من سنة واحدة إلى 10 سنوات.

السن المطلوب من 18 إلى 40 سنة.

لا يشترط مؤهل جامعي، ولكن يُفضل أن يكون حاصلًا على دبلوم فني (نظام 3 سنوات) أو ما يعادلها.

القدرة على العمل ضمن فريق وتحت ضغط.

مميزات العمل

تقدم الشركة عددًا من الامتيازات التي تجعل من الوظيفة فرصة جيدة للراغبين في العمل والاستقرار، أبرزها:

راتب أساسي قابل للتفاوض بناءً على الخبرة والكفاءة.

احتساب الوقت الإضافي.

بدل مواصلات.

تأمين صحي واجتماعي شامل.

فرصة للترقي والتطور الوظيفي داخل المؤسسة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين التقديم على الوظائف من خلال موقع فرصنا عبر الضغط على هذا الرابط، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا