«محمد وأحمد بكري» أول أفريقيا و «أبو رية» يحصد الفضية الثالثة لمصر في المصارعة الرومانية

تُوّج اللاعبان محمد عبد الباري بكري وأحمد عبد الباري بكري، أبطال منتخب مصر وأبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة التي أقيمت بالمغرب الشقيق، بعد حصولهما على ميداليتين ذهبيتين في المصارعة الرومانية أمام بطلي الجزائر وناميبيا، كما حقق يوسف وليد أبو رية الميدالية الفضية والمركز الثاني في المصارعة الرومانية، بعد منافسة قوية أمام بطل الجزائر، وذلك ضمن مشاركة منتخب مصر في البطولة الأفريقية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكيل الوزارة يهنئ الأبطال الفائزين

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بأداء أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في منافسات المصارعة الحرة والرومانية، مهنئاً الأخوين محمد عبد الباري بكري وأحمد عبد الباري بكري ويوسف وليد أبو رية، موضحًا أنه بختام منافسات اليوم الرابع من البطولة، يرتفع رصيد أبطال المشروع القومي من أبناء المحافظة ولاعبي منتخب مصر إلى 6 ميداليات ما بين 3 ذهبيات و3 فضيات.

وأهدى «محروس»، الإنجاز الرياضي للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لدعمهم للمواهب الرياضية التي استطاعت أن ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية، كما ثمّن جهود القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسام أبو سالم، مدير المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، والكابتن ياسر صقر، مدرب المشروع، والكابتن أبو غنام الرحماني، مدرب المشروع، والكابتن أحمد البيلي، مدرب مساعد، بتدريب لاعبي مصارعة المشروع على تكنيك المصارعة الحرة بالإضافة إلى الرومانية.

الاختلافات الرئيسية بين المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة

وتعد أبرز الاختلافات الرئيسية بين المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة في القواعد والتقنيات المستخدمة، حيث تركز المصارعة الرومانية بشكل أكبر على التصارع الأرضي والاستسلام، بينما تركز المصارعة الحرة على رمي الخصم والسيطرة عليه من وضعية الوقوف، كما يتطلب كلا الأسلوبين مستوى عالٍ من المهارة والقوة والتقنية ليكونا ناجحين.