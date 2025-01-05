وظائف شاغرة لحديثي التخرج في شركة غذائية.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشف موقع التوظيف فرصنا، عن حاجة إحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال الغذائي والبيع بالتجزئة، لتعيين عدد من موظفي الكاشير بعدة فروعها لها بالقاهرة، مع توفير العديد من المميزات المهمة للراغبين في العمل من الشباب، خاصة حديثي التخرج.

تفاصيل وشروط الوظيفة

تسعى الشركة لتعيين 35 موظف كاشير للعمل بفروعها في مناطق: التجمع الأول، التجمع الخامس، مدينة نصر، مدينتي، ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن فرص العمل متاحة للذكور فقط، على أن يكون المتقدم حديث التخرج ويحمل مؤهلًا عاليًا، وإليك أهم الشروط المطلوبة:

السن المطلوب: من 22 إلى 30 سنة

المهارات الحاسوبية أو برامج مايكروسوفت أوفيس غير مطلوبة

يُفضل من سبق له العمل في مجال السوبر ماركت أو البيع بالتجزئة

الأفضلية لسكان مدينة نصر، التجمع الأول، الثالث، الخامس، أو المناطق المجاورة

نظام العمل والمزايا

توفر الشركة الطالبة للموظفين بيئة عمل محفزة للشباب من خلال عدد من المزايا التي تقدمها، وهي كالتالي:

سكن للمغتربين تابع للشركة.

مواصلات مجانية عبر باصات خاصة لبعض الفروع.

تأمين صحي واجتماعي شامل.

العمل بنظام الشفتات المتغيرة.

مدة العمل 9 ساعات يوميًا تشمل ساعة راحة.

احتساب الوقت الإضافي.

راتب أساسي قابل للتفاوض بحسب الكفاءة والخبرة.

كيفية التقديم على الوظائف

الوظيفة موجهة بشكل أساسي إلى حديثي التخرج من الذكور، مع تشجيع من لديهم خبرة سابقة في نفس المجال على التقديم، ويمكن للراغبين التقديم على تلك الوظائف من خلال الضغط على هذا الرابط ثم إدخال البيانات المطلوبة.