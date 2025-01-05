سهر الصايغ عن مصطفى شعبان: ذكي ومريع في العمل

سهر الصايغ عن مصطفى شعبان: ذكي ومريع في العمل

سهر الصايغ عن مصطفى شعبان: ذكي ومريع في العمل

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي» المُذاع على قناة «أون»، الفنانة سهر الصايغ، التي تحدّثت خلال اللقاء عن كواليس العمل مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل «حكيم باشا».

وأعربت عن حبها الكبير للمشاهد التي جمعتها بمصطفى شعبان في المسلسل، مشيرة إلى أنها تعاونت معه في ثلاثة أعمال، وقالت: «هو مريح جدًا في اللوكيشن، وذكي جدًا».

وأضافت سهر الصايغ قائلة: «مصطفى شعبان ذكي وناجح في اختيار النصوص، ومتواجد في رمضان على مدار 15 سنة، وفاهم الجمهور عايز إيه وطبيعة الأعمال في رمضان».

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