أكثر الأبراج غيرة في الحب من النساء.. اعرف موقفك شريكتك؟

كتبت: إسراء عبد العزيز

الغيرة في الحب شعور طبيعي، لكنها قد تختلف من امرأة لأخرى، حسب شخصيتها وطريقتها في التعبير عن مشاعرها، ومن اللافت أن برج المرأة الفلكي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في مستوى غيرتها، خاصة عندما تكون في علاقة عاطفية قوية، وتوجد أبراج معروفة بشدة حساسيتها وتمسكها بالشريك، وأخرى تعبر عن غيرتها بهدوء لكن بعمق، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أكثر الأبراج غيرة في الحب من النساء، وفقا لموقع «times of india».

أكثر الأبراج غيرة في الحب من النساء

1- برج العقرب: تعتبر من أكثر النساء غيرة، وتملكا ومشاعرها قوية وعميقة، ولا تحتمل وجود أي تهديد للعلاقة، وقد لا تظهر غيرتها بشكل واضح، لكنها تراقب وتنتبه لأدق التفاصيل.

2- صاحبة برج الأسد، بالرغم من ثقتها العالية بنفسها، إلا أن المرأة الأسد لا تحتمل أن يجري تجاهلها، أو أن يشاركها أحد الأضواء، وغيرتها قد تظهر بسرعة، خاصة إذا شعرت بأن شريكها لا يمنحها الاهتمام الكافي.

3- برج السرطان: معروفة أنها عاطفية جدًا ومخلصة، لكن غيرتها تنبع من خوفها على العلاقة وحساسيتها المفرطة، وقد تبكي أو تنغلق على نفسها عندما تشعر بالتهديد.

4- برج الثور: مع أنها هادئة بطبعها، إلا أن المرأة الثور لا تسامح بسهولة، إذا شعرت بالغيرة أو الخيانة، وتملك حسا عاليا بالانتماء، وتهتم بكل تفاصيل الشريك، ما يجعلها تلاحظ أي تغيير بسرعة.

5- برج العذراء: تظهر غيرتها بطريقة عقلانية وتحليلية، لكنها تشعر بها بوضوح، وقد لا تعترف مباشرة، لكنها تراقب وتحلل كل تصرفات الطرف الآخر بدقة.