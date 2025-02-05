عالم بوزارة الأوقاف: الإنسان مطالب بإتقان عمله والإبداع فيه

عالم بوزارة الأوقاف: الإنسان مطالب بإتقان عمله والإبداع فيه

عالم بوزارة الأوقاف: الإنسان مطالب بإتقان عمله والإبداع فيه

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن من أسمى القيم التي يجب أن يرسخها الإنسان في حياته، أن يزرع لغيره كما زرع له من قبله، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة ليست مجرد عبارة لطيفة، بل منهج حضاري وقيمة إنسانية نبيلة تعكس عظمة التعاليم النبوية.

الإسلام يدعونا للعمل والإيجابية وعدم الاستسلام

وأوضح «أبو عمر»، خلال حلقة برنامج «منبر الجمعة»، المذاع على قناة الناس: «الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا المعنى العميق حين قال: (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)، ورغم أن الدنيا توشك على النهاية، فإن الإسلام يدعونا للعمل والإيجابية وعدم الاستسلام»، مشيرا إلى أن الرسالة النبوية تغرس فينا قيمة السعي دون انتظار النتائج، وأن «الأخيرة» بيد الله وحده.

وأضاف: «الإنسان مطالب أن يتقن عمله ويبدع فيه، لا لأجل نفسه فقط، لكن لأجل الأجيال المقبلة، وهو المعنى نفسه الذي عبّر عنه الفلاح في قصة ملك فارس عندما سأله: لماذا تزرع شجرة لن تأكل منها؟، فأجاب: «زرع لنا من قبلنا فأكلنا، فنزرع لمن بعدنا ليأكلوا».

القيم تُربي في النفس الإيثار

وأكد العالم بوزارة الأوقاف، أن هذه القيم تُربي في النفس الإيثار، وتُنزع منها الأنانية، وتُعلي من شأن العمل المتقن الخالص لوجه الله، حتى وإن لم يلمس صاحبه ثماره.

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