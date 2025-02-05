نائب الرئيس الأمريكي: حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا، مشيرا إلى الأزمة في كشمير: «نأمل أن ترد الهند على الهجوم الإرهابي في كشمير بطريقة لا تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع»، وفقا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».

الجيش الأوكراني يشن هجوما على قوات روسية في منطقة خيرسون

في سياق منفصل، قال الجيش الأوكراني، إنه شن هجومًا على قوات روسية تتواجد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وإن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين فقط وليس مدنيين.