نائب الرئيس الأمريكي: حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

نائب الرئيس الأمريكي: حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

نائب الرئيس الأمريكي: حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن حرب روسيا في أوكرانيا لن تنتهي قريبا، مشيرا إلى الأزمة في كشمير: «نأمل أن ترد الهند على الهجوم الإرهابي في كشمير بطريقة لا تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع»، وفقا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».

الجيش الأوكراني يشن هجوما على قوات روسية في منطقة خيرسون

في سياق منفصل، قال الجيش الأوكراني، إنه شن هجومًا على قوات روسية تتواجد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وإن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين فقط وليس مدنيين.

وذكر حاكم المنطقة، الذي عينته روسيا، في وقت سابق من اليوم، أن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سوق مزدحمة في بلدة أوليشكي، بحسب «رويترز».

وتبادلت روسيا وأوكرانيا القصف بالمسيّرات، منذ يومين، وبدا القصف الروسي مكثفا، وأسفر عن قتيل و39 جريحا في منطقتي دنيبرو وخاركيف الأوكرانيتين، بينما سقط 3 جرحى على الجانب الروسي بقصف أوكراني، وأعلنت موسكو إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية.

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