في سياق منفصل، أعلن مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، التوصل إلى اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء المدينة.

وأوضح «الطحان»، أن الاتفاق ينص على التسليم الفوري للسلاح الثقيل، إضافة إلى زيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة، بهدف ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويشمل الاتفاق تسليم السلاح الفردي غير المرخص، خلال فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بشكل كامل بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

إلى جانب ذلك، يقضي الاتفاق بانتشار قوات من وزارة الدفاع السورية على أطراف مدينة جرمانا لتأمينها.