3 أبراج فلكية سريعة التعلق بالأشخاص.. «لا تتخلى بسهولة»

كتبت: عبير خالد

يصعب على أصحاب بعض الأبراج الفلكية التخلي عن الأشخاص بسهولة، وهذا لشدة تعلقهم بهم، ما يجعلهم في الأخير غير قادرين على الابتعاد، وذلك لنتيجة شعورهم بحالة من الراحة في حال التواجد برفقتهم، لهذا يجدون أن فكرة التخلي صعبة للغاية، ويمكن معرفة أصحاب هذه الأبراج وفقًا لـ«yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد من أكثر الأشخاص تعلقًا بمن حولهم، وهذا ما يجعلهم في الأخير غير قادرين على التخلي بسهولة، لأن ولائهم يكون كبيرًا للأشخاص المقربين لهم، ففكرة البعد صعبة للغاية بالنسبة لهم، لهذا السبب يحاولون إرضاء الأخرين وعدم إزعاجهم قدر الإمكان، من أجل كسب محبتهم طوال الوقت، لذلك يشعرون بخيبة الأمل حال حدوث عكس ذلك.

برج الميزان

أصحاب برج الميزان من الأشخاص الاجتماعيين للغاية، فهم مرتبطين جدًا للغاية بأصدقائهم وأسرتهم، لهذا السبب يجدون أن فكرة التخلي أو البعد عنهم مستحيلة، وعادة ما يلجأ برج الميزان إلى العديد من الحيل والأساليب للتعبير عن محبته، مثل تقديم الهدايا أو استخدام كلمات الثناء والتقدير باعتبارها طريقتهم في إظهار مشاعرهم، فهم يبذلون أقصى جهودهم لإيصال محبتهم إلى الأخرين.

برج الدلو

على الرغم من أن مواليد برج الدلو لا يجيدون التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، إلا أنهم رغم ذلك، فهم من أكثر الأشخاص ارتباطًا بمن يحبون، ويظهر ذلك في العديد من المواقف التي تبرهن على مدى محبتهم، كاهتمامهم بأدق التفاصيل التي تخص من يحبون، مثل أعياد ميلادهم وحرصهم الشديد على شراء الهدايا لهم من أجل التعبير عن محبتهم.