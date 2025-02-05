«السياحة»: زيادة الطلب الخليجي على زيارة الساحل الشمالي والعلمين خلال صيف 2025

«السياحة»: زيادة الطلب الخليجي على زيارة الساحل الشمالي والعلمين خلال صيف 2025

«السياحة»: زيادة الطلب الخليجي على زيارة الساحل الشمالي والعلمين خلال صيف 2025

قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجناح المصري بمعرض سوق السفر العربي الذى أقيم بدبي في الإمارات خلال الفترة من 28 إبريل إلى 1 مايو 2025، كان مميزا من حيث الموقع ووسائل العرض الخاصة بمقومات المقصد السياحي المصري، موضحا أنه كان هناك إقبالا كبيرا من المشاركين بالمعرض على زيارة الجناح المصري.

الساحل الشمالي والعلمين

وأضاف لـ«الوطن» أن المناقشات التي تمت خلال المعرض ما بين شركات السياحة والفنادق المصرية ونظائرها من الدول العربية أكدت على وجود طلب كبير من الدول العربية على تنظيم رحلات إلى العديد من المدن المصرية خلال فصل الصيف الجاري ولاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2025، موضحا أن غالبية تلك الطلبات تركزت على زيارة الساحل الشمالي والعلمين والقاهرة والجيزة.

السعودية والإمارات والكويت

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن غالبية تلك الطلبات كانت من الدول الخليجية ولاسيما من السعودية والإمارات والكويت، موضحا أن بعض تلك الدول طالبت بزيادة رحلاتها إلى مصر خلال صيف 2025.

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