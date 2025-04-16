العرض الأول للفيلم الوثائقي «العلمين.. مدينة كل الشهور» على قناة الوثائقية اليوم

تعرض قناة «الوثائقية» مساء اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً، العرض الأول للفيلم الوثائقي الجديد «العلمين.. مدينة كل الشهور»، والذي يأتي من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يوثق الفيلم قصة التحول المذهل لمدينة العلمين، التي كانت في السابق مدينة ساحلية صغيرة على البحر الأبيض المتوسط، لتصبح اليوم واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والمنطقة، بتخطيط عمراني متكامل وخدمات متطورة جعلتها نموذجًا يحتذى به في التنمية المستدامة.

ويركز الفيلم على الجوانب العمرانية والاقتصادية والسياحية للمدينة، إذ يبرز كيف أصبحت العلمين ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار والسياحة، بما تمتلكه من مقومات حديثة جعلتها وجهة متميزة للمصريين والأجانب على حد سواء.

كما يرصد الفيلم أبرز الإنشاءات والمرافق الحيوية التي تمّ تنفيذها داخل المدينة منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم، من بنية تحتية ذكية، ومستشفيات مجهزة، ومدارس وجامعات، بالإضافة إلى مواقع سياحية وثقافية وترفيهية تمثل قيمة مضافة للمدينة وسكانها.

ويُعد الفيلم توثيقًا مهمًا لمرحلة فارقة في تطور المدن المصرية، ويعكس جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية حديثة، تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.