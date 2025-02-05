الأسد يتربع على عرش مملكة الحيوان، مهاب الجانب بصولجانه من المخالب الحادة وزئيره المدوي الذي يزلزل أرجاء الغابة، صورته الذهنية مرتبطة بالقوة المطلقة والوحشية التي لا تقهر، لكن حتى الملوك قد يواجهون تحديات تهدد سلطتهم، ليسقطوا أمام قوة أخرى، فهناك كائنات تمتلك من المهارات والقدرات ما يمكنها إلحاق الأذى بالأسد، بل وحتى تقهره، فمن هي هذه الحيوانات التي تستطيع فعل ذلك وفقًا لـ«times of india».

حيوانات فرس النهر معروفة بكونها كسولة للغاية، إلا أنها من أشد الحيوانات شراسة ووحشية، وذلك لأن فكاها الكبيرين قادرين على كسر العظام، لهذا إذ انقض فرس النهر على الأسد، فربما يصيبه بجروح بالغة أو يهزمه.

وحيد القرن

حيوان وحيد القرن معروف بجلده السميك وقرنه الحاد وطبيعته الشرسة، إذ يشكل وحيد القرن خطرًا على الأسود، فعلى الرغم من كونه لا يصطاد أو يقاتل من أجل فريسته، إلا أنها تشكل خطرًا على الأسد في حال تم استفزازه.

الزرافة

الزرافات، وهي من أقوى الحيوانات،التي تُشكّل خطرًا على الأسد، فإذا انقضّ أسد على زرافة أو مجموعة زرافات، فهم قادرين على إصابة الأسد بجروح بالغة بركلاتهم القوية.

التمساح

في حال إذ اقترب الأسد من أي مسطح مائي يوجد به تمساح، فإن أي هجوم مفاجئ من الأخير قد يُسبب لملك الغابة جروحًا وأذىً، وقد تكون عضاته القوية قاتلة للأسد.

الضباع