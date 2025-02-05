فريدة الشوباشي: صمود غزة أربك الاحتلال الإسرائيلي وكشف وجهه الاستعماري للعالم

كتب: شريف سليمان

قال الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ غزة تموت جوعاً ومعاناة الشعب الفلسطيني لا تزال بلا نهاية في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ القوى الكبرى، موضحةً أن ما يمكن التعويل عليه اليوم هو صمود الشعب الفلسطيني، الذي «جنّن إسرائيل» – على حد تعبيرها – وجعلها تسقط القناع الزائف الذي طالما تخفّت خلفه.

صمود غزة أربك الاحتلال وكشف وجهه الحقيقي

وأضافت الشوباشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دولة الاحتلال كشفت عن وجهها الحقيقي كقوة استعمارية لا تسعى إلى سلام، بل إلى إقامة إمبراطورية تمتد من الفرات إلى النيل.

إسرائيل كيان مصطنع

وتابعت: « إسرائيل ليست دولة طبيعية بل كيان مصطنع، ونتنياهو أصله بولندي، وهم ليسوا أبناء هذه الأرض، بل دخلاء جاؤوا ليفنوا غزة، بدعم أمريكي يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية».

دعم أمريكي لا محدود لجرائم الاحتلال

وحول دور الولايات المتحدة، اعتبرت الكاتبة أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في استمرار الجرائم، عبر تزويدها بأسلحة الدمار: "واشنطن تتحدى كل القيم الدولية والإنسانية بمساندتها للعدوان، لكنها لن تنجح في تدمير إرادة الفلسطينيين".