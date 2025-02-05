توصيات لمزارعي المانجو في الإسماعيلية خلال شهر مايو.. التسميد أسبوعيا

توصيات لمزارعي المانجو في الإسماعيلية خلال شهر مايو.. التسميد أسبوعيا

توصيات لمزارعي المانجو في الإسماعيلية خلال شهر مايو.. التسميد أسبوعيا

قال الدكتور علاء جمعة، أستاذ البساتين في كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، إن هناك عدة التزامات لمزارعي المانجو خلال شهر مايو الجاري للحفاظ علي المحصول وضمان أفضل جودة إنتاجية خلال الموسم المقبل المقرر أن يبدأ في نهاية شهر يوليو المقبل.

نصائح لمزارعي المانجو في شهر مايو

ونصح الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بجامعة القناة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية لمحصول المانجو

1- رش حشري جهازي (اميداكولبرايد) الآن ثم المتابعة برش الكلينر 4 لترات لكل 600 لتر بداية من الأسبوع الثاني من مايو وحتي نهاية الموسم كل 10 إلى 15 يوم رش عادي.

2- رش تركيبة التحجيم 0.5 لتر لكل 100 لتر بفارق 4 أيام من الرشه الأولي.

3- رش فطري جهازي (بليز ) بعد الرشة السابقة بـ 4 أيام .

4- رش مانع التساقط مور كروب بمعدل عبوة لكل 300 لتر مضاف معها 2 قرص جبرالين GA3.

5- المتابعة بالتسميد الأرضي كل أسبوع من 10 إلى 15 لترا للفدان وكل 3 أسابيع 12 كيلوجراما نترات كالسيوم للفدان.

6- رشة كالسيوم بورون بعد وصول العقد إلى نسبة 70%.

7- المتابعة برش التركية من 4 إلى 5 لترات لكل 600 لتر كل 15 يوما.

موعد بدء موسم المانجو 2025

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية الزراعة في الاسماعيلية، يبدأ موسم حصاد المانجو في شهر يوليو وينتهي للأنواع البلدية المختلفة في منتصف شهر أغسطس وتستمر بعض الأنواع حتي نهاية شهر أغسطس.

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