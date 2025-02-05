لا علاقة لها بسنك الحقيقي..دراسة تربط بين العمر البيولوجي وخطر الإصابة بالخرف

كتبت:عبير خالد

يعتقد بعض الأشخاص أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، إلا أن ذلك غير صحيحًا، وذلك بحسب ما توصل إليه بعض الباحثين من الصين، أن العمر البيولوجي للشخص له تأثير كبير على ما إذا كان الشخص سيصاب بمرض الزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف حتى لو كان عمره الزمني أقل وفقًا لـ«dailymail».

حساب عمر الشخص الزمني

يمكن قياس عمر الشخص بالعديد من الطرق والتي تعتمد على العمر الزمني وعدد السنوات التي عشتها والعمر البيولوجي وعمر خلاياك وأنسجتك، كلما حدث تقدم للخلايا في العمر، بالإضافة إلى تعرض الخلايا القديمة أو التالفة، فذلك الأمر من أكثر الأسباب لزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسرطان أو الإصابة بالتدهور المعرفي.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التحكم في عمرك الزمني، ولكن تناول نظام غذائي متوسط، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني، والعمل على تقليل التوتر، والحرص على تناول طعام جيد، فذلك يساعد بدوره في الحفاظ على عمر بيولوجي، وبتحليل بيانات صحية تعود إلى نحو 14 عاماً من أكثر من 280 ألف شخص في المملكة المتحدة، بمتوسط ​​عمر 57 عاماً، وجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا بالخرف كانوا أكبر سناً بيولوجياً 55 عاماً مقابل 45 عاماً في البداية، وفقاً للمؤشرات الحيوية لوظائف الدم والأعضاء، فكان الأشخاص الذين لديهم أكبر عمر بيولوجي أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30 في المائة تقريبًا من أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأدنى، في حين اعتمد الباحثون على خوارزميات متقدمة لحساب الأعمار البيولوجية للأشخاص، فهناك اختبار مكون من 24 سؤالاً سيكشف عن عمر جسمك الحقيقي، على الرغم من عدد السنوات التي عشتها.

كيف تم قياس العمر البيولوجي؟

وفي الدراسة التي أجراها باحثون صينيون، حدد الفريق الأعمار البيولوجية للأشخاص عن طريق قياس وظائف الرئة، وضغط الدم، والكوليسترول، فضلاً عن المؤشرات الحيوية الأخرى في الدم، بما في ذلك متوسط ​​حجم الخلايا وعدد خلايا الدم البيضاء.

الإصابة بالخرف

في حين أن الأشخاص الذين أصيبوا بالخرف في وقت لاحق كان متوسط ​​أعمارهم الزمنية 65 عامًا في بداية الدراسة، مقارنة بـ 57 عامًا لأولئك الذين ظلوا خالين من الخرف، فإن متوسط ​​أعمارهم البيولوجية كان 55 عامًا وفقًا لإحدى الطرق، مقارنة بـ 45 عامًا لأولئك الذين لم يصابوا بالخرف، فقال الدكتور ياكونج بو الباحث في جامعة تشنغتشو في الصين: «تفسر هذه التغييرات في بنية الدماغ بعض الارتباط بين التقدم في السن والخرف، ولكن ليس كل الارتباط»، وتدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن التقدم في السن البيولوجي قد يساهم في تطور مرض الخرف من خلال التسبب في تغيير واسع النطاق في هياكل الدماغ.