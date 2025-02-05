جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية من أجل إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي و تعزيز العدالة الضريبية و ترسيخ الاستقرار الإقتصادي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارا من 12 فبراير الماضي و لمدة 3 أشهر أي تنتهي 12 مايو الحالي و لكن يجوز تمديدها 3 أشهر أخري بقرار من وزير المالية.

أكد أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة ذهبية أمام المستثمرين و الشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات لحين الفصل في النزاع، وذلك يزيد معدلات السيولة و يضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي مما يعزز حركة الاستثمار و يساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين و في نفس الوقت يزيد حصيلة مصلحة الضرائب و يخلصها من منازعات تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.

نظام مبسط للمحاسبة الضريبية

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه و يتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف الي مليون جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلي 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين و1.5%للمشروعات حتي 20 مليون جنيه.



وأشار إلى أن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من اي التزامات سابقة و إن كانت بعض المأموريات ترفض حتي الآن إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافا لما نص عليه القانون و ما أكد عليه أحمد كجوك وزير المالية و رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب .

تقديم الاستشارات الضريبية مجانا

أعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية بدأت مبادرة لتقديم الاستشارات الضريبية مجانا لألف شركة ناشئة لمساعدتها علي توفيق موقفها الضريبي و ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية و الإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي و تغطي 90% من التكوين الرأسمالي و تستوعب نحو 5.8 مليون عامل.