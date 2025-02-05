«بيطرية مطروح»: تنظيم قافلة مجانية في السلوم تُحصن 1200 رأس من أغنام البرقي

«بيطرية مطروح»: تنظيم قافلة مجانية في السلوم تُحصن 1200 رأس من أغنام البرقي

«بيطرية مطروح»: تنظيم قافلة مجانية في السلوم تُحصن 1200 رأس من أغنام البرقي

كتب - محمد بخات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود رعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وصولاً إلى جميع المناطق المستهدفة والإعلام عن القوافل البيطرية لتحصين المواشي التى يتم تنظيمها وتوعية المربين للثروة الحيوانية بالوقاية من الأمراض.

وقال الدكتور عبدالمجيد أبو شادي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة مطروح، اليوم، إن مديرية الطب البيطري بمطروح نظمت قافله بيطرية مجانيه شاملة بناحية قرية بق بق في مركز ومدينة السلوم.

قافلة بيطرية في السلوم لعلاج أغنام البرقي

تجريع ورش 1200 رأس من أغنام وماعز البرقي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمطروح ببيان، أنه جرى خلال القافلة تجريع ورش عدد 1200 رأس من أغنام البرقي والماعز البرقي ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وكذلك علاج 50 حالة باطنة و45 حالة أمراض تناسلية.

قافلة بيطرية في السلوم لعلاج أغنام البرقي

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