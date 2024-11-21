حزب مستقبل وطن ينظم قافلة بيطرية مجانية في سوهاج.. فحصت 4855 رأس ماشية

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن أمانة الزراعة والموارد المائية بالحزب، برئاسة العمدة محمد الديب، وبالتعاون مع أمانة الحزب بمركز سوهاج، ومديرية الطب البيطرى، ومعهد بحوث صحة الحيوان، نظمت قافلة طبية بيطرية بقرية «روافع القصير» استهدفت تقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية بالمجان لرؤوس الثرورة الحيوانية والطيور الداجنة بالقرية.

القافلة تقدم خدماتها العلاجبة المجانية لرؤوس الثروة الحيوانية بالقرية

وقال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة أمين مساعد حزب مستقبل وطن بسوهاج، في بيان، أن القافلة جاءت ضمن مشاركة أمانة الحزب في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، وقدمت القافلة خدماتها العلاجبة المجانية لرؤوس الثروة الحيوانية بالقرية، التي شملت الكشف وصرف العلاج للمواشي والأغنام، والتحصين ضد الأمراض، والتحاليل والاختبارات اللازمة، وتوفير الإرشاد الطبي للمزارعين، مشيراً إلى أن القوافل البيطرية تعد خطوة من خطوات الحزب الرامية لدعم المزارعين والذين يعدون الركيزة الأساسية للارتقاء بالفلاح المصري والثروة الحيوانية.

فحص 530 رأس ماشية في الأمراض الباطنية

وقال محمد الديب، أمين لجنة الزراعة والموارد المائية بالحزب، إن القافلة قامت بفحص 530 رأس ماشية في الأمراض الباطنية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ 175 رأس ماشية وأبقار و100 رأس أغنام، ورش 2500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 700 رأس أبقار وجاموس و950 رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية، باجمالى 4855 رأس من الماشية والأبقار والأغنام والماعز، فضلاً عن تحصين 5450 من الطيور والدواجن، لافتاً إلى القافلة قدمت خدماتها لمربى الثروة الحيوانية والداجنة من أهالى القرية من خلال 40 طبيباً بيطرياً شاركوا في فعاليات القافلة.