أجهزة منزلية تستخدمها يوميا قد تكون من مسببات الأمراض القاتلة.. علماء يحذرون

حذر علماء من مخاطر محتملة تنطوي عليها استخدام الغسالات المنزلية، وذلك بعد اكتشاف أن هذه الأجهزة قد تفشل في القضاء على مسببات الأمراض الخطيرة التي أصبحت مقاومة للعلاج، وقد توصلت دراسة حديثة إلى نتائج مقلقة تشير إلى أن ما يقرب من نصف الغسالات المنزلية المتوفرة حاليًا لا تستطيع تعقيم ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل كافٍ لتوفير حماية فعالة ضد انتشار العدوى.

العدوى البكتيرية تمثل خطرًا كبيرًا

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة إلى أنّ هذه النتائج تمثل خطرًا كبيرًا على ما يقدر بنحو 22 مليون أمريكي يعملون في المستشفيات وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين قد يتعرضون أيضًا لهذه الميكروبات، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعتبر العدوى المكتسبة داخل المستشفيات مصدر قلق بالغ للصحة العامة، وذلك لأنها غالبًا ما تتضمن أنواعًا من البكتيريا التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، مثل تلك التي تسبب التهاب القولون، والطفح الجلدي الذي يشبه الدمامل، والالتهاب الرئوي، ويمكن للعديد من هذه العدوى أن تتطور بسرعة لتصبح عدوى مميتة، إذ تصل معدلات الوفيات الناجمة عن بعضها إلى ما بين 20 و50%.

وفي إطار هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم أداء ستة نماذج مختلفة من الغسالات المنزلية بناءً على مدى فعاليتها في تطهير زي العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد أخذ الباحثون في الاعتبار أيضًا تأثير دورات الغسيل المختلفة وظروف استخدام المنظفات المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق البحثي بالتحقيق فيما إذا كانت البكتيريا قادرة على تطوير درجة من التحمل تجاه المنظفات المستخدمة، وما إذا كان هذا التحمل يجعلها أيضًا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى البكتيرية.

وقد توصل الفريق إلى أن نصف الغسالات التي تم اختبارها لم تنجح في تطهير الملابس بشكل فعال خلال دورة الغسيل السريعة، في حين فشل ثلث هذه الغسالات في تحقيق التعقيم المطلوب حتى عند استخدام دورة الغسيل القياسية، وتشير نتائج الدراسة بشكل واضح إلى أنّ الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي الذين يقومون بغسل ملابسهم الطبية في المنزل باستخدام الغسالات القياسية قد لا يتمكنون من تطهيرها بشكل كامل من الميكروبات الخطيرة، وهو ما يتفق مع نتائج دراسات سابقة أظهرت أن البكتيريا يمكن أن تنتشر بسهولة عبر الملابس الملوثة.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الفريق البحثي، بقيادة علماء من جامعة دي مونتفورت البريطانية، وجود بقايا بكتيرية متبقية داخل الغسالات التي تم اختبارها بعد دورات الغسيل، بالإضافة إلى آثار من الجينات التي تحمل مقاومة للمضادات الحيوية، وما يزيد الأمر خطورة هو أن التحقيقات أكدت أنّ بعض أنواع البكتيريا يمكن أن تطور مقاومة تجاه المنظفات المستخدمة في الغسيل، وهو ما يزيد بدوره من مقاومتها لبعض أنواع المضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى البكتيرية.

وقد صرح الباحثون في بيان رسمي قائلين: «لقد أظهر بحثنا أن الغسالات المنزلية غالبًا ما تفشل في تطهير المنسوجات بشكل فعال، مما يسمح للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالبقاء على قيد الحياة والانتقال». وأضافوا: «إذا كنا جادين بشأن الحد من انتقال الأمراض المعدية عبر المنسوجات ومعالجة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات المتزايدة، فيجب علينا إعادة التفكير بشكل جذري في الطريقة التي يتم بها غسل ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية».

الغسالات لم تثبت كفائتها في قتل البكتيريا

وقد استخدمت الدراسة، التي قادتها البروفيسورة كاتي ليريد، أستاذة علم الأحياء الدقيقة، عينات من الأقمشة تم تلوثها عمدًا ببكتيريا المكورة المعوية البرازية (Enterococcus faecium) لاختبار قدرات إزالة التلوث في ستة نماذج مختلفة من الغسالات المنزلية، ويُعرف هذا النوع من البكتيريا بقدرته على إصابة البشر دون الحاجة إلى شريك للتكاثر، ويمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا لدى الأطفال حديثي الولادة أو التهابات خطيرة في القلب.

وقد تم تغليف عينات الأقمشة بغشاء خاص مقاوم للبكتيريا، مما سمح للباحثين بالتعامل معها بأمان دون المخاطرة بالإصابة بالعدوى ومنع انتشار الميكروبات إلى بيئة المختبر، ثم قام الباحثون بغسل هذه العينات في ماء بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، ووفقًا لتوصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن دورة غسيل لمدة 10 دقائق بهذه الدرجة من الحرارة تعتبر كافية لإزالة جميع الكائنات الدقيقة تقريبًا من ملابس الرعاية الصحية.

وقد توصل الباحثون إلى أن نصف الغسالات التي جرى اختبارها فقط تمكنت من تطهير عينات الأقمشة الملوثة بالبكتيريا بشكل فعال خلال دورة الغسيل السريعة، أما عند استخدام دورة الغسيل العادية، فقد ارتفع هذا العدد ليبلغ ثلثي الآلات التي نجحت في تحقيق مستوى التطهير المطلوب.

كما تبين أن أيًا من الغسالات التي تم فحصها لم تتمكن من الوصول إلى درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت الموصى بها لتعقيم ملابس الرعاية الصحية، ومع ذلك، اقتربت خمس من هذه الغسالات من هذه الدرجة خلال دورات الغسيل العادية، حيث وصلت إلى درجات حرارة تتراوح بين 134 و136 درجة فهرنهايت، وحافظت على هذه الحرارة لفترات زمنية تتراوح بين خمس دقائق وتسع وثلاثين دقيقة.

وقد نجحت أربع من تلك الغسالات الخمس في تطهير العينات بشكل فعال، وتمكنت من قتل ما يقرب من 99.999% من البكتيريا الموجودة على الأقمشة، لكن أحد الأجهزة فشل تمامًا في تقليل عدد البكتيريا أثناء دورة الغسيل العادية، ولم يتمكن إلا من الوصول إلى درجة حرارة قصوى بلغت 68 درجة فهرنهايت فقط.

أما خلال دورات الغسيل السريعة، فقد تبين أن ثلاثًا من أصل ست غسالات لم تتمكن من الوصول إلى درجة حرارة كافية لقتل البكتيريا بشكل فعال، إذ وصلت درجات الحرارة القصوى فيها إلى ما بين 66 درجة فهرنهايت و111 درجة فهرنهايت فقط.