أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالقولون العصبي.. اعرفها

أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالقولون العصبي.. اعرفها

أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالقولون العصبي.. اعرفها

إسراء عبد العزيز

تُعد متلازمة القولون العصبي (IBS) من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وتؤثر بشكل ملحوظ على نمط الحياة وجودتها. وتتنوع الأعراض ما بين الانتفاخ، التقلصات، والغازات، إلا أن النظام الغذائي يُعد من أبرز العوامل التي يمكن أن تُفاقم أو تُخفف من هذه الأعراض، وفيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة التي ينبغي تجنبها عند الإصابة بالقولون العصبي، وفقًا للدكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، كما جاء في تصريحاته لـ«الوطن».

القولون

أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالقولون العصبي

1. الأطعمة الغنية بالفودماب (FODMAP):
وهي كربوهيدرات يصعب على الأمعاء هضمها، مما يؤدي إلى تهيّج القولون وزيادة الأعراض، وتشمل: «البصل، الثوم، القمح، الشعير، التفاح، الكمثرى، البطيخ، الحليب ومشتقاته كاملة الدسم».

2. الأطعمة المقلية والدهنية:
تؤثر الدهون العالية سلبًا على حركة الأمعاء، وقد تؤدي إلى تقلصات حادة أو إسهال، لذلك يُنصح بتجنّب: «المقليات، الأطعمة السريعة، والصلصات الثقيلة».

3. المشروبات الغازية والكافيين:
تسبّب المشروبات الغازية الانتفاخ والغازات، كما أن الكافيين يحفّز حركة الأمعاء بشكل غير منتظم، ومن الأفضل الحد من تناول: «القهوة، الشاي الثقيل، ومشروبات الطاقة».

4. المحليات الصناعية:
توجد في بعض أنواع العلكة الخالية من السكر والحلويات الدايت، وقد تؤدي إلى انتفاخات أو إسهال لدى مرضى القولون العصبي.

5. البقوليات:
رغم قيمتها الغذائية العالية، فإن أنواعًا مثل العدس، الفاصوليا، والحمص قد تسبب غازات وانتفاخات. يُنصح بتقليل الكمية أو طهيها جيدًا لتخفيف الأثر السلبي.

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