للرجال فقط.. حكاية نادي وينتوورث البريطاني للجولف

كتبت - نرمين عزت

رياضة الجولف كانت رياضة يهيمن عليها الرجال، إلا أنها شهدت تحولات كبيرة على مر السنين، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة فيها، وبالأخص النادي البريطاني الشهير وينتوورث الذي بِيع لإحدى الشركات الصينية في 2015، كان في ستينات القرن الماضي مقرًا لتجمع الأثرياء ومُنعت النساء من دخوله، زعما أنهن يتحدثن كثيرًا ولا يُجدن اللعبة، فما قصته؟

قصة نادي جولف منعت النساء من دخوله

عام 1805، قام تشارلز سميث والسيدة آن فيتزروي، من أثرياء الملكية البريطانية آنذاك وشقيقة دوق ويلينغتون في المملكة، ببناء منزل وينتوورث المصمم على الطراز القوطي، وكان النادي وقتها عبارة عن قطعة أرض خالية وفي عام 1920، اشترى رجل الأعمال جورج تارانت المنزل و200 فدان من الأرض، وبحلول عام 1922 تأسس نادي وينتوورث للجولف.

في عام 1924، الشهير هاري كولت بتصميم الملعب الشرقي، والذي كان يُعرف في الأصل باسم الملعب رقم 6، وأقيمت أول مباراة عليه بحلول عام 1926، وفق الصفحة الرسمية للنادي.

وعلى مدار قرون، أصبح وينتوورث نقطة جذب للاعبي الجولف المتحمسين، وجمعت مباراة ودية بين لاعبي الجولف الأمريكيين والبريطانيين في عام 1926، حيث اقترح رجل الأعمال في بيع البذور، صمويل رايدر، تكرار المباراة بانتظام – وكان مقر اجتماع الأثرياء من البريطانيين ومن الصعب دخول النساء فيه، أو ممارستهن للعبة، بحسب موقع صحيفة الغارديان.

ومع بداية شهر مايو من كل عام، يستضيف النادي بطولة PGA للجولة الأوروبية، لعب هنا جاك نيكلاوس، وسام سنيد، ونيك فالدو، وغيرهم من أبطال الجولف العالميين، ولم تنضم النساء إليها إلا في أواخر السبعينات من القرن الماضي بشكل غير رسمي.

الدور التاريخي للمرأة في لعبة الجولف

منذ بداية لعبة الجولف، واجهت النساء العديد من التحديات والعقبات التي كان يتعين التغلب عليها، ففي الأيام الأولى للجولف، كانت المعايير المجتمعية تفرض مشاركة المرأة في هذه الرياضة بشكل محدود، مع وجود فرص قليلة أمامها للعب على قدم المساواة مع الرجال.

يمكن رؤية ذلك منذ وقت مبكر من القرن السادس عشر:

1567 - تعرضت الملكة ماري، ملكة اسكتلندا، لانتقادات شديدة بعد رؤيتها تلعب الجولف بعد أيام من وفاة زوجها اللورد دارنلي.

1867 – تأسيس نادي سيدات سانت أندروز من قبل لاعبات الجولف المحليات.

1893 - تم تأسيس اتحاد الجولف للسيدات من قبل لاعبات الجولف في سانت أندروز، ولكن تم انتقاده بشدة من قبل بعض اللاعبين الذكور.

1944 - تأسيس رابطة الجولف المحترفة للسيدات (WPGA) في الولايات المتحدة الأمريكية.

1946 - أقيمت أول بطولة كبرى للسيدات، وهي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات، في نادي سبوكين الريفي في واشنطن.

1949 – توقفت WPGA عن العمل.

1950 - تأسيس رابطة الجولف المحترفة للسيدات (LPGA) في نادي رولينج هيلز الريفي في ويتشيتا بولاية كانساس.

1952 - تأسيس جمعية الجولف النسائية الإنجليزية، لتحل محل اتحاد الجولف للسيدات.

1953 - أصبحت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات حدثًا تابعًا لجمعية الجولف الأمريكية (USGA).

1978 - رفعت جولة PGA القيود المفروضة على انضمام النساء، ومع ذلك، لم تنضم أي امرأة إلى الجولة منذ هذا التاريخ، ولم يتنافس سوى عدد قليل من النساء في أحداث PGA.

2011 - تم دمج كل من رابطة الجولف النسائية الإنجليزية واتحاد الجولف للرجال الإنجليزي لتشكيل اتحاد الجولف الإنجليزي.

ورغم هذه العقبات، ظهرت نساء رائدات كسرن الحواجز ومهّدن الطريق لأجيال المستقبل من لاعبات الجولف.