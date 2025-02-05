طبق طائر عملاق يحلق فوق أمريكا.. صور لجسم مجهول بعرض 1000 قدم تثير جدلًا واسعًا

طبق طائر عملاق يحلق فوق أمريكا.. صور لجسم مجهول بعرض 1000 قدم تثير جدلًا واسعًا

طبق طائر عملاق يحلق فوق أمريكا.. صور لجسم مجهول بعرض 1000 قدم تثير جدلًا واسعًا

كشف عدد من النشطاء عن مجموعة من الصور، ادعى البعض أنها تظهر جسمًا طائرًا مجهولًا ضخمًا بعرض 1000 قدم، وظهر وهو يحوم فوق جنوب غرب أمريكا، وجرى تداولها ليشير البعض أن هذه الصورة ربما تكون حقيقة أو مجرد وهم بصري وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

صور الطبق الطائر

قدم الصورة «لويس لو إليزوندو»، وهو أحد المطلعين المثيرين للجدل في البنتاغون، وكان ذلك خلال حلقة نقاش لصندوق الكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة يوم الخميس في واشنطن العاصمة، مشيرًا إلى أن الصور تم التقاطها بكاميرا مُخصصة للاستخدام المدني، إلا أنه لا يمكنه معرفة مدى صحة هذه الصور لأنه لم يلتقطها، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه زعم أنها حقيقية وذلك بسبب ظهور الظل في الصور والذي يدل على وجود الجسم ماديًا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المحققين على الإنترنت لم يُعجبهم الأمر، فقاد ذلك الأمر ميك ويست، المُتشكك البارز في الأجسام الطائرة المجهولة، ليرى أن الصحن الطائر هو على الأرجح غير صحيحًا وهو مجرد وهما، يذكر أن اللجنة قد ضمّت عضوة الكونغرس آنا بولينا لونا (جمهورية - فلوريدا)، وعضو الكونغرس تيم بورشيت (جمهوري - تينيسي)، وعالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد آفي لوب، وذهب أحد أعضاء اللجنة، وهو عالم الفيزياء النووية إريك ديفيس، إلى أبعد من ذلك، مدعيًا أن الأرض قد زارتها أربعة أنواع من الكائنات الفضائية الرمادية، والشمالية، والزواحف، والحشرية.

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