كشف عدد من النشطاء عن مجموعة من الصور، ادعى البعض أنها تظهر جسمًا طائرًا مجهولًا ضخمًا بعرض 1000 قدم، وظهر وهو يحوم فوق جنوب غرب أمريكا، وجرى تداولها ليشير البعض أن هذه الصورة ربما تكون حقيقة أو مجرد وهم بصري وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

قدم الصورة «لويس لو إليزوندو»، وهو أحد المطلعين المثيرين للجدل في البنتاغون، وكان ذلك خلال حلقة نقاش لصندوق الكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة يوم الخميس في واشنطن العاصمة، مشيرًا إلى أن الصور تم التقاطها بكاميرا مُخصصة للاستخدام المدني، إلا أنه لا يمكنه معرفة مدى صحة هذه الصور لأنه لم يلتقطها، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه زعم أنها حقيقية وذلك بسبب ظهور الظل في الصور والذي يدل على وجود الجسم ماديًا.

