البحث عن كائنات فضائية سرية تعيش على الأرض بين البشر.. أين تختبئ؟

تستمر جهود العلماء من أجل رفع الستار وكشف النقاب عن مساحات واسعة من المعلومات السرية المحيطة بالأجسام الطائرة المجهولة، التي ظهرت في الفضاء ويحمل ظهورها العديد من الاحتمالات والتفسيرات، جاء أغربها مؤخرا من خلال تفسير غير مسبوق.

«حضارة فضائية سرية ربما كانت تعيش على الأرض طوال الوقت»، هكذا فسرت دراسة جديدة، قام بها اثنين من علماء جامعة هارفارد، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك احتمال واحد من كل 10، أن تكون حضارة سرية من الكائنات الفضائية قد تكون خفية، كانت مختبئة بيننا طوال الوقت، بحسب صحيفة «ديلي ستار».

احتمال وجود كائنات فضائية بين البشر على الأرض

«على الرغم من أن هذه الفكرة قد تبدو غير محتملة عند سماعها لأول مرة، إلا أن العديد من المراقبين مقتنعون بأنه يمكن تصورها على الأقل، لأسباب ليس أقلها أن مساحات كاملة من كوكبنا لا تزال غير مستكشفة ومجهولة تقريبًا»، بحسب الدراسة.

أين تختبئ تلك الكائنات الفضائية على الأرض؟ ترى الدراسة أن وجود مجموعة متنوعة من المناطق غير المأهولة وغير المستكشفة بما في ذلك الخنادق في أعماق المحيطات والكهوف على الجانب المظلم من القمر، قد تفسر الأمر بشكل أوضح.

ومن المقرر أن تظهر الورقة البحثية في مجلة «Journal of Philosophy and Cosmology» هذا الشهر، إذ يقول العلماء: «إذا كان هناك نوع آخر قد سكن الأرض أو المريخ قبل فترة طويلة من وجود الإنسان، فمن المحتمل ألا يكون لدينا أي فكرة عن ذلك».

يأتي ذلك وسط جهود تبذلها الحكومة الأمريكية لرفع السرية عن مساحات واسعة من المعلومات المحيطة بـ الأجسام الطائرة المجهولة، وتشير هذه الورقة إلى محاولة العلماء التأكد من أخذ جميع الزوايا والتفسيرات المحتملة في الاعتبار، بما فيها وجود حضارة فضائية سرية على الأرض.

أين تختبئ الكائنات الفضائية المحتمل وجودها على الأرض؟

حددت الدراسة عددًا من الأماكن على الأرض والقريبة كمناطق تستحق التحقيق فيها بحثًا عن القاعدة السرية للحياة الخفية، بما في ذلك الأجزاء المعزولة من ألاسكا، المعروفة برؤية الأجسام الطائرة المجهولة وحالات الاختفاء.

وتشير الدراسة أيضًا، إلى علامات الحضارة التي تسبق الحضارة المعروفة، بما في ذلك الهيكل الحجري المغمور في يوناجوني جيما في اليابان، كما تم تسليط الضوء على باطن الأرض، الذي لم يتم استكشافه إلى حد كبير.

«ولا يزال الهيكل الداخلي للأرض يمثل لغزا»، هكذا أكد الفريق البحثي في الدراسة، مضيفا: «على سبيل المثال، وجد مؤخرا أن منطقة الوشاح الانتقالية (255 إلى 410 ميلا تحت الأرض) تعمل بمثابة خزان كبير للمياه».

وقالوا إنه على بعد مئات الأميال تحت سطح الأرض كان من الممكن أن يتكيف نوع آخر من البشر، أو حتى جزء من البشر، للعيش تحت الأرض.