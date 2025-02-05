الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الختامية لرجبية الدسوقي في كفر الشيخ

أدى الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة الجمعة الختامية لرجبية مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وقيادات ومشايخ الطرق الصوفية، ورجال الأوقاف، والأزهر الشريف.

شعائر صلاة الجمعة

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ، أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، حول موضوع «وَنغرس فيأكل من بعدنا»، وبين أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توجيه وعي الجمهور بفضيلة الإتقان في كل شيء، وأثر ذلك في تقدم الأمم، علمًا بأن الخطبة الثانية تناولت التحذير من حبة الغلة، وضرورة بث الأمل في القلوب.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ قد تابع فعاليات انطلاق الرجبية يوم السبت الماضي احتفالاً بالمولد الصغير للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والاستعدادات التي قامت بها المحافظة خلال هذه الفعاليات، وتزيين مدينة دسوق ورفع مستوى المرافق والخدمات وتشريف الضيوف من دول العالم ومحافظات مصر بزيارة مدينة دسوق، دعماً للسياحة الداخلية والدينية.

المولد الرجبي

يذكر أن المولد الرجبي هو «المولد الصغير» للعارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، كما يطلق عليه أتباع المذهب الصوفى، وهو الاحتفال الثاني بعد الاحتفال الذي يتم تنظيمه في شهر أكتوبر من كل عام، وتستقبل خلاله مدينة دسوق عشرات الآلاف من الزوار من الدول العربية والإسلامية، للاحتفال بالمولد الإبراهيمي والتمتع بالأجواء الروحانية برحاب سيدي إبراهيم الدسوقي.