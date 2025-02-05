رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يترأس مؤتمر سنودس الكنيسة الأنجليكانية في أوغندا

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يترأس مؤتمر سنودس الكنيسة الأنجليكانية في أوغندا

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يترأس مؤتمر سنودس الكنيسة الأنجليكانية في أوغندا

ترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فعاليات مؤتمر سنودس إقليم الإسكندرية، الذي أُقيم في أوغندا بدعوة من رئيس أساقفة أبروشية أوغندا الأسقفية المطران الدكتور استيفن كازيمبا.

جاء المؤتمر بحضور ممثلين عن الأبروشيات الأربع التابعة لإقليم الإسكندرية، وهي: إبروشية مصر، وشمال إفريقيا، وجامبيلا، والقرن الإفريقي، إذ ناقش المشاركون رؤية الإقليم وإرسالتيه، بالإضافة إلى الترتيبات المستقبلية الخاصة برسامة المطارنة الجدد في الأبروشيات الجديدة، وآليات دعم الخدمة في مختلف المناطق.

التعاون بين الأبروشيات من أجل تعزيز العمل المشترك وخدمة الكنيسة

كما تناول اللقاء أهمية التكامل والتعاون بين الأبروشيات من أجل تعزيز العمل المشترك وخدمة الكنيسة الأنجليكانية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال زيارته، أجرى المطران سامي فوزي، جولة في العاصمة كامبالا، شملت كاتدرائية جميع القديسين وعددًا من الكنائس الأنجليكانية، وكان في استقباله المطران ألفريد ألوا، إلى جانب عدد من قيادات الكنسية.

وأعرب المطران سامي عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بروح المحبة والوحدة التي تربط بين الكنائس حول العالم.

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