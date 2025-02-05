سهر الصايغ تكشف عن فتى أحلامها في فترة المراهقة

بإطلالة مميزة، ظهرت الفنانة سهر الصايغ للحديث عن شخصية برنسة التي قدمتها في مسلسل «حكيم باشا» في الموسم الرمضاني 2025، إذ استطاعت من خلالها أن تخطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فتى الأحلام لدى سهر الصايغ

خلال اللقاء تحدثت الفنانة سهر الصايغ عن فترة المراهقة الخاصة بها، مشيرة إلى أنها تعلقت بنجوم الفن في تلك الفترة، إذ كانت معجبة بكل من كاظم الساهر وهاني شاكر: «بحب كاظم الساهر أوي وقعدت فترة بتفرج على ليالي التليفزيون وكانوا بيرموا عليه دباديب، كان نفسي أروح وأرمي عليه دبدوب وبحب جدا (أغنية مدرسة الحب)، وبعد كاظم الساهر حبيت هاني شاكر، قعدت معاه حبة برضو، في مرحلة (يا ريتني) و(هو أنتِ لسه بتسألي)، وكنت بحبه وكان عنده (عيد ميلاد جرحي أنا) وكان فتى أحلامي في فترة من الفترات بعد كده كبرت بقى».

التوازن بين مهنة طب الأسنان والفن

واستكملت سهر الصايغ حديثها عن حياتها الشخصية كما أنها كشفت عن استمرارها في ممارسة مهنة طب الأسنان بالتوازي مع مشوارها الفني، مشيرة إلى أن شغفها بالمجالين هو الدافع الأكبر للاستمرار رغم صعوبة الجمع بينهما: «بحب المهنة عشان كده مكملة فيها، أعتقد عشان الواحد يكمل أو ينجح في حاجة لازم يكون بيحبها، والاختيار الأسهل والأريح بالنسبة لي كان إني أسيب المهنة، بدل من جمعها مع التمثيل، لأن جمعهم متعب».

وكانت آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل «حكيم باشا»، وشاركت في بطولته مع مصطفى شعبان، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، سهر الصايغ، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سلوى خطاب، ومن إخراج أحمد خالد أمين، استطاعت أن تخطف قلوب الجميع.