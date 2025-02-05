سهر الصايغ تكشف سر استمرارها في الطب بجانب التمثيل وتتحدث عن كواليس دور «برنسة»

سهر الصايغ تكشف سر استمرارها في الطب بجانب التمثيل وتتحدث عن كواليس دور «برنسة»

سهر الصايغ تكشف سر استمرارها في الطب بجانب التمثيل وتتحدث عن كواليس دور «برنسة»

بعد نجاح الفنانة سهر الصايغ في دور برنسة، الذي قدمته في مسلسل حكيم باشا في الموسم الرمضاني 2025، حلت ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وكشفت كواليس اختيار الدور وحكاية ممارستها الطب بجانب التمثيل، وكيف أثر ذلك عليها؟

سهر الصايغ تكشف كواليس دور برنسة وحكايات من حياتها

قالت سهر الصايغ خلال تواجدها في برنامج معكم منى الشاذلي إنها أجادت دور برنسة لأنها عرفت نقاط ضعفها، كانت شخصية شريرة لأنها غيورة، تحب شخصًا ما ولم تتزوجه لذلك عملت على إفساد سعادة نساء القصر، بجانب أنها رأت الورق مكتوبًا بشكل جيد جدًا ساعدها على تمثيل الشخصية.

وكشفت سهر الصايغ في حديثها مع منى الشاذلي سر استمرارها في الطب بجانب الفن، وأنها أكثر من مرة كان سهلًا عليها ترك الطب لكنها لم تفعل قائلة:تحديد معاد الحلقة جه بعد ما ظبط مواعيدي في المستشفى فعلًا، وأنا بحب الاثنين كان من السهل أسيب الطب لكني بحبه، وبحب الفن ودا اللي مصبرني على جمع متاعب الشغلتين سوا.

سر استمرارها في الطب والفن معا

وأضافت الصايغ أن شهادة طب الأسنان لها قيمة كبيرة بالنسبة لها، فقد عاشت فترة من الضغط الفني حتى تظهر للناس ويعرفون اسمها «فترة الانتشار اشتغل أكتر عشان الناس تعرفك» كما قالت، في الوقت الذي كانت تدرس فيه طب الأسنان وعندما حصلت على الشهادة في هذه الفترة المرهقة كانت بالنسبة لها شيئًا كبيرًا جدًا لا تستطيع التخلي عنه.

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