كثافة في التصويت وتنوع في الدعاية بانتخابات نقابة الصحفيين 2025

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، أجواء انتخابية ساخنة في انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، وسط إقبال كثيف من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب جديد و6 أعضاء للمجلس.

وتسابق المرشحون في عرض برامجهم عبر أساليب دعايا متنوعة، حيث امتلأت ساحة النقابة بلافتات كبيرة تحمل صور المرشحين وشعاراتهم الانتخابية، إلى جانب كروت صغيرة وزعت على الناخبين، تتضمَّن نبذات تعريفية مختصرة ووعودًا انتخابية، كما لجأ بعض المرشحين إلى توزيع زجاجات المياه التي تحمل أسماءهم وصورهم.

وكان قد أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور ما يزيد عن 25% من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 10,234 عضوًا من جدول المشتغلين، وقد بدأت الجمعية العمومية أعمالها بمقر النقابة بالقاهرة وسط تنظيم محكم وتأمين ملحوظ.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 مرشحًا على عضوية المجلس، موزعين بين فئة «فوق السن» و«تحت السن»، ما يعكس تنوعًا في الخلفيات والتوجهات المهنية، ويزيد من سخونة السباق الانتخابي.

وتضمّن جدول أعمال الجمعية العمومية عدة بنود، منها التصديق على محضر اجتماع مارس 2023، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، وبالطبع، إجراء الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الجدد.

وفي حال عدم الحسم في جولة النقيب، من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يوم السبت 3 مايو، من الساعة 3 عصرًا وحتى 7 مساءً.