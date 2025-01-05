البلشي وسلامة في بيان مشترك: يوم الانتخابات تعزيز لوحدة الصحفيين وقوة تماسكها

أصدر المرشحان الأبرز لمقعد نقيب الصحفيين، خالد البلشي وعبد المحسن سلامة، بيانا مشتركا أكدا فيه أهمية الوحدة وتماسك الجمعية العمومية للصحفيين في يوم الانتخابات، تماما كما هو يوم للتنافس.

وشدد المرشحان على أن هذا اليوم، يمثل فرصة لتأكيد قوة الصحفيين ونبذ أي انقسام أو استقطاب، انطلاقا من التزامهما بقيم التنافس الديمقراطي الشريف، وحرصهما على تعزيز التقاليد النقابية الراسخة.

وأضافا في بيانهما المشترك: «لقد التقينا في اليوم الأول من العملية الانتخابية على أرضية الاحترام المتبادل، وفي حضوركم الذي منح المشهد الانتخابي قيمته ومصداقيته، واليوم، ونحن على مشارف المرحلة الأخيرة، نؤكد أن الغد سيكون يوما جديدا للتعبير عن روح الديمقراطية والمشاركة الواعية، وفرصةً حقيقية لتجسيد وحدة الصف داخل نقابتنا العريقة».

وتابع البيان: «ندعو الزميلات والزملاء إلى الحفاظ على هذا النهج، وتقديم نموذج مشرف في الممارسة الديمقراطية الحرة، يليق بتاريخ نقابة الصحفيين ويعبر عن نضالها وتقاليدها الراسخة».

وأوضحا: أننا مهما اختلفت توجهاتنا، سنظل زملاء ورفاق درب في مهنة سامية، يجمعنا الإيمان بحرية الصحافة وكرامة الصحفي، ويظل هدفنا المشترك هو الحفاظ على كيان النقابة، وتعزيز دورها في الدفاع عن المهنة والزملاء.