محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية في السلوم بـ3 ملايين جنيه لخدمة 36 رأس ماشية

محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية في السلوم بـ3 ملايين جنيه لخدمة 36 رأس ماشية

محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية في السلوم بـ3 ملايين جنيه لخدمة 36 رأس ماشية

كتب - محمد بخات

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوحدة البيطرية المطورة الجديدة بالسلوم، خلال زيارته الميدانية مدينة السلوم يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، وسعيد الملاح رئيس مدينة السلوم، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وقال الدكتور عبدالمجيد أبو شادي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، اليوم، إن الوحدة البيطرية جرى إنشاؤها لتخدم أهالي مدينة السلوم على مساحة 600 متر مربع بتكلفة إنشاءات مباني 3 ملايين و35 ألف جنيه.

خلال افتتاح الوحدة البيطرية في مدينة السلوم

أجهزة بيطرية حديثة

وأضاف مدير عام الطب البيطري، في بيان، أن الوحدة تستهدف تنمية أغنام البرقي والماعز والإبل التي تشتهر بها المدينة، وتتضمن الوحدة جهاز كشف وفحوصات، ميكروسكوب وسونار حديث وجهاز طرد مركزي حديث، وأدوية، كما أن مبنى الوحدة الجديد مكون من طابقين الأول مكاتب إدارية وعيادات الكشوفات والطابق الثاني سكن للأطباء، وتعمل الوحدة بطبيبين بيطريين وعامل.

خلال افتتاح الوحدة البيطرية في مدينة السلوم

الوحدة تخدم 36 ألف رأس في السلوم

وأشار إلى أن الوحدة البيطرية تخدم مربي الثروة الحيوانية بالسلوم بإجمالي 36 ألف رأس وفقاً لآخر حصر في 2024، وذلك في إطار استمرار جهود المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع ما تتميز به مطروح من ثروة حيوانية خاصة أغنام البرقي ذات الجودة العالية.

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