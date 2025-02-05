اتحاد شباب كفر الشيخ يختتم مبادرة «عظماء القانون» لتعزيز القيم المهنية

اتحاد شباب كفر الشيخ يختتم مبادرة «عظماء القانون» لتعزيز القيم المهنية

اتحاد شباب كفر الشيخ يختتم مبادرة «عظماء القانون» لتعزيز القيم المهنية

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ الحفل الختامي لمبادرة «عظماء القانون» ومسابقة «محامٍ تحت التمرين»، بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض مسرحي بعنوان «رسالة المحاماة.. شرف وقضية»، جسّد القيم السامية لمهنة المحاماة ورسالتها الإنسانية في إحقاق الحق والدفاع عن العدالة.

غرس قيم المحاماة الأصيلة في نفوس الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى غرس قيم المحاماة الأصيلة في نفوس الشباب، من صدق وأمانة وشرف الكلمة، قائلًا: «ما نشهده اليوم هو ثمرة جهد مخلص وروح تنافسية شريفة بين المشاركين، وبداية لمسيرة مهنية مشرفة في ميدان القانون لشباب واعد، وأثمن الجهود التي بذلها اتحاد شباب كفر الشيخ في إنجاح هذه المبادرة».

شهد الحفل حضورًا لافتًا من القيادات القانونية والشبابية، وجاء التنفيذ تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة، ومحمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، وبحضور شيماء بدر، رئيس مبادرة «عظماء القانون»، وعدد من المهتمين بنشر ثقافة العدالة وتعزيز المهنية القانونية بين الشباب.

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