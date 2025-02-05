اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تقرر مد التصويت ساعة إضافية

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، مد عملية التصويت ساعة إضافية، لتنتهي في تمام الثامنة مساء، وذلك استجابة للإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية العمومية على صناديق الاقتراع.

وقالت اللجنة، إن قرار المد جاء حرصًا على تمكين جميع الزملاء من ممارسة حقهم في التصويت، خاصة في ظل التزاحم الملحوظ الذي شهده مقر النقابة خلال الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.

وكانت نقابة الصحفيين قد شهدت، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب و6 أعضاء من مجلس النقابة، وسط أجواء انتخابية نشطة وتنوع كبير في وسائل الدعاية المستخدمة من قبل المرشحين.