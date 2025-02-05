"أون سبورت" تنقل فعاليات البطولة العربية للجولف بنادي مدينتي وقطامية ديونز (فيديو)

"أون سبورت" تنقل فعاليات البطولة العربية للجولف بنادي مدينتي وقطامية ديونز (فيديو)

"أون سبورت" تنقل فعاليات البطولة العربية للجولف بنادي مدينتي وقطامية ديونز (فيديو)

أعلنت قناة On Sport إذاعة فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، والتي ستُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف، بالتعاون بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعبين يمثلون 12 دولة عربية، وهي: البحرين ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، ومصر (الدولة المضيفة).

وأعلن الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف عن إقامة مهرجان للجولف على هامش فعاليات البطولة في نادي مدينتي للجولف ، يتضمن عروضًا رياضية وترفيهية، أبرزها عروض فريق The Trick Shot Boys المتخصص في الاستعراضات الفنية للجولف، إلى جانب حضور الخبير العالمي Nick Horrocks، الذي يعمل على تطوير برامج مبتكرة لتعليم الجولف.

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