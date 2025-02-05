كريم عبدالعزيز يروِّج لفيلم المشروع X: يا رب يعجبكم

كريم عبدالعزيز يروِّج لفيلم المشروع X: يا رب يعجبكم

كريم عبدالعزيز يروِّج لفيلم المشروع X: يا رب يعجبكم

كتب: ياسمين محمود

روَّج الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلم عيد الأضحى «المشروع X».


ونشر عبدالعزيز البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «المشروع X، في 21 مايو 2025 بجميع السينمات.. يا رب يعجبكم».


أبطال فيلم المشروع X

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب كريم عبدالعزيز، من أبرزهم ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وعصام السقا، وهنا الزاهد وماجد الكداوني ضيوف شرف.

وتدور أحداث فيلم «المشروع X» حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية.

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