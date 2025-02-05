لوسي وانتصار أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي بمنطقة وسط البلد

كتب: أحمد عبدالرحمن

يقام حاليًا حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، في دورته الـ73، بمنطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بما في ذلك شريف الدسوقي، ومادلين طبر ولوسي وبشرى وزوجها خالد حميدة، وانتصار.

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كل من الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير الدكتور أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

6 أفلام تشارك في مهرجان المركز الكاثوليكي

ويشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.