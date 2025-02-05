الإعلان عن البوستر الرسمي لفيلم المشروع X.. بطولة كريم عبد العزيز

كشفت شركة سينرچي بلس عن البوستر الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية فيلم المشروع X، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي من المقرر أن يعرض رسميًا في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو 2025، قبيل موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويعد المشروع X تجربة سينمائية مصرية فريدة من نوعها، تنتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بـالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشريف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز و هنا الزاهد.

ويُعد المشروع X علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، إذ أنه أول فيلم عربي يُعرض بتقنيات IMAX و4DX وDolby وScreenX، ليقدم تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة على مستوى الإنتاج العربي.

وتم تصوير الفيلم في عدد من المواقع العالمية بينها مصر، تركيا، إيطاليا ، والسيلفادور ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية للعام الجاري، من إنتاج شركة سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي.

ويعكس البوستر الرسمي الذي تم الكشف عنه اليوم أجواء الفيلم المشوقة وحجم المغامرة المرتقبة، ويعد تمهيدًا لحملة دعائية ضخمة تبدأ خلال الأيام المقبلة استعدادًا للعرض.