انتهاء استعدادات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انتهاء استعدادات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انتهاء استعدادات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت: أميرة عزالدين

انتهت منذ قليل التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق «أم كلثوم».

ويشهد المهرجان منافسة 61 فيلمًا، كما تم استحداث مسابقة خاصة لأفلام الجنوب.

ومن المقرر تكريم كل من الفنانة لبلبة، والفنانة كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه. وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 7 مايو الجاري، وينطلق برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، إلى جانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران.

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