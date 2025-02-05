آخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

آخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

آخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

كتب - كريم روماني:

نشرت وزارة النقل، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لآخر تطورات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحة أن المشروع يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على 20 محطة 6 سطحية و14 علوية.

وأوضحت الوزارة أنه جاري تركيب الكمرات لكبارى المسار حيث تم تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، العصافرة وميامى، ميامى وسيدى بشر، سيدى بشر ومحمد نجيب، وجارى تركيب الكمرات بين محطتى المندرة والمنتزة وكذا في منطقة المناورة قبل محطة أبوقير وجارى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوى لباقى المشروع.

مترو الإسكندرية

وأكدت أنه جاري تقدم أعمال الأساسات «الخوازيق والقواعد والأعمدة» لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده وكذا تم بدء الأعمال بباقى المحطات، وجارى تقدم أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار فى ورشتى المشروع فى أبو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده.
ونوهت إلى أن مشروع مترو الإسكندرية سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

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