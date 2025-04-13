«القومية للأنفاق» تنشر فيديو جديدا لمصنع إنتاج كمرات مترو الإسكندرية

«القومية للأنفاق» تنشر فيديو جديدا لمصنع إنتاج كمرات مترو الإسكندرية

«القومية للأنفاق» تنشر فيديو جديدا لمصنع إنتاج كمرات مترو الإسكندرية

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو لمصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحة أن المصنع يقع بمنطقة «ميرغم» غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف كيلومتر مربع، ويتم فيه تصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

4 خطوط لإنتاج الكمرات بالمصنع

وأوضحت الهيئة في الفيديو المنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يوجد بالمصنع 4 خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف، ويبلغ طول الخط الواحد 100 متر، ويضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط للخرسانة، بالإضافة إلى 6 رافعات لنقل الكمرات، ومعمل لاختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

تصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن المصنع يسع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا، وتتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا، وجار إنتاج كمرات المشروع تمهيدا لتركيبها خلال الأيام المقبلة.

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