رانيا فريد شوقي تتألق بفستان عليه حروف اللغة العربية في مهرجان أسوان بسبب أم كلثوم

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان عليه حروف اللغة العربية في مهرجان أسوان بسبب أم كلثوم

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان عليه حروف اللغة العربية في مهرجان أسوان بسبب أم كلثوم

كتبت: بسمة شطا

وصلت الفنانة رانيا فريد شوقي، منذ قليل، إلى الريد كاربت الخاصة بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته التاسعة، إذ تألقت بإطلالة ملفتة.

وظهرت رانيا فريد شوقي بفستان مكتوب عليه كل حروف اللغة العربية، وعن هذا قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تعمَّدت ذلك بمناسبة أن الدورة تحمل اسم أم كلثوم التي غنت باللغة العربية وكانت أجمل أغانيها قائلة «لفتة جميلة ومميزة إن الدورة تحمل اسم الست ام كلثوم إحنا عندنا رموز وفنانين كبار».

يذكر أن مهرجان أسوان في دورته التاسعة يمتد من يوم 2 مايو وحتى يوم 7 مايو، ويتم خلاله تكريم كل من الفنانة كندة علوش والفنانة لبلبة.

رانيا فريد شوقي

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