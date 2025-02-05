وزير الشباب والرياضة يطلق مسيرة شبابية ومعارض منتجات أندية الفتاة والمرأة بأسوان

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم شارة ماراثون المشي للمسيرة الشبابية وذلك ضمن فعاليات اتحاد مراكز شباب مصر بأسوان، بحضور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وزياد ياسين مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وأفراح سيد مدير رعاية الشباب بالمديرية،وبعض القيادات بمديرية الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة جميع مراكز شباب المحافظة، وذوي الهمم وفريق المرشدات والكيانات الشبابية.

كما شهد الوزير عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة للمنتجات الحرفية واليدوية، وذلك في إطار دعم القوى الناعمة، وتعزيز الهوية الثقافية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية، كما سيشهد اليوم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بأسوان.

تكريم الفائزين بالمهرجان المتكامل والدوري الرياضي

تم تكريم الفرق الفائزة في فاعليات المهرجان المتكامل والدوري الرياضي لقطاع محافظات جنوب الوجه القبلي أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، كما عقد لقاءات تفاعلية مع شباب المحافظة، بحضور جميع الكيانات الشبابية.

وزير الرياضة يتفقد المنشآت الرياضية ومركز شباب قرية غرب سهيل

وجاء ذلك بعد جولة الوزير الميدانية الموسعة والتي قد تابع من خلالها سير العمل ومشروعات التطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان، التي كانت من بينها الوقوف على أبرز احتياجات مركز شباب قرية غرب سهيل من إنشاءات وتطوير للملاعب، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ مشروعات بنظام حق الانتفاع، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز البنية التحتية بالمركز.