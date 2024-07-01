مواعيد قطارات الوجه القبلي اليوم.. تالجو ومكيف وVIP

أعلنت هيئة سكك حديد مصر مواعيد قطارات الوجه القبلي من القاهرة إلى أسوان، إذ ينطلق أكثر من قطار بشكل يومي ما بين (التالجو- والمكيف - وVIP).

مواعيد قطارات ( القاهرة - أسوان) اليوم

وفي إطار الخدمات المقدمة للمسافرين، نرصد السطور التالية مواعيد قطارات الوجه القبلي اليوم، كما يلي.

قطار1902: القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 12:20 صباحًا.

قطار 3006: ثالثة، القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 12:50 صباحًا.

قطار 980: VIP، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 8:00 صباحًا.

قطار 2010: مكيف، القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 982: VIP، القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 986: مكيف، القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 2:00 مساءً.

قطار 2006: مكيف،من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 5:15 عصرًا.

قطار 2012: مكيف،من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 5:30 عصرًا.

قطار 988: ثالثة مكيفة، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 7:10 مساءً.

قطار84: من القاهرة إلى أسوان (نوم)، يقوم الساعة 7:20 مساءً.

قطار 2014: VIP، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 9:00 مساءً.

قطار 976: VIP، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 8:00 مساءً.

قطار 82: من القاهرة إلى أسوان (نوم)، يقوم الساعة 9:10 مساءً.

قطار 996: مكيف، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 10:00 مساءً.

قطار 90: تحيا مصر،من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 10:10 مساءً.

قطار 936: مكيف، من القاهرة إلى أسوان، يقوم الساعة 7:35 صباحًا.

قطار 80: من القاهرة إلى أسوان (تهوية)، يقوم الساعة 9:00 صباحًا.

قطار 1004: من القاهرة إلى أسوان (تهوية)، يقوم الساعة 9:30 صباحًا.

قطار 188: من القاهرة إلى أسوان (تهوية)، يقوم الساعة 6:00 مساءً.

قطار 1014: من القاهرة إلى أسوان (تهوية)، يقوم الساعة 6:50 صباحًا.

قطار 2030: من القاهرة إلى أسوان (تالجو)، يقوم الساعة 7:00 مساءً.

قطار 1012: من القاهرة إلى أسوان (تهوية)، يقوم الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات الوجه القبلي اليوم ( القاهرة - اسيوط- الأقصر- سوهاج- )

قطار 978: ثالثة، من القاهرة إلى أسيوط، يقوم الساعة 6:30 صباحًا.

قطار162: تهوية، من القاهرة إلى الأقصر، يقوم الساعة 2:20 مساءً.

قطار 990: مكيف، من القاهرة إلى سوهاج، يقوم الساعة 4:00 عصرًا.

قطار 872: مكيف، من القاهرة إلى أسيوط، يقوم الساعة 5:45 عصرًا.

قطار 890: ثالثة مكيفة، من القاهرة إلى سوهاج، يقوم الساعة 11:30 مساءً.

قطار974: من القاهرة إلى الأقصر (تهوية)، يقوم الساعة 5:30 صباحًا.

قطار 1006: من القاهرة إلى سوهاج (تهوية)، يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 160: من القاهرة إلى الأقصر (تهوية)، يقوم الساعة 12:15 ظهرًا.

قطار 972: من القاهرة إلى أسيوط (تهوية)، يقوم الساعة 4:20 مساءً.